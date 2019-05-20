Власти Британии могут запретить подданным посещать опасные районы в северной Сирии

Министерство внутренних дел Великобритании может в ближайшее время ввести запрет на поездки британских подданных в наиболее опасные регионы Сирии, сообщает британский телеканал Sky News.
Глава ведомства Саджид Джавид подчеркнул, что запрет может коснуться поездок британцев в Идлиб, а также в ряд районов на северо-востоке Сирии в связи со столкновениями правительственных сил и их союзников с террористическими группировками.
"Я обратился к представителям МВД с просьбой тесно работать с полицией и разведкой чтобы добиться реализации этого (ограничений на поездки) в отношении Сирии, в особенности это касается Идлиба и северо-восточных регионов", -заявил Джавид.
"Все, кто находятся в этом регионе без веских причин, должны быть занесены в соответствующие списки", - добавил он.
Министр напомнил, что за последние два года три четверти терактов на территории Великобритании были совершены исламистскими группировками, в то время как за остальными атаками стоят крайне правые силы.
Из 19 террористических атак 14 связаны с исламистами, уточнил он.
"Для мусульман очень болезненно смотреть, как религия наших родителей и дедов часто неверно трактуется и искажается", - подчеркнул Джавид, сам являющийся мусульманином.
"Но мы выше и лучше этого", - подчеркнул министр.
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