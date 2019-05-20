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Дальнее зарубежье 20.05.2019 16:02

Власти Британии могут запретить подданным посещать опасные районы в северной Сирии

Министерство внутренних дел Великобритании может в ближайшее время ввести запрет на поездки британских подданных в наиболее опасные регионы Сирии, сообщает британский телеканал Sky News.

Глава ведомства Саджид Джавид подчеркнул, что запрет может коснуться поездок британцев в Идлиб, а также в ряд районов на северо-востоке Сирии в связи со столкновениями правительственных сил и их союзников с террористическими группировками.

"Я обратился к представителям МВД с просьбой тесно работать с полицией и разведкой чтобы добиться реализации этого (ограничений на поездки) в отношении Сирии, в особенности это касается Идлиба и северо-восточных регионов", -заявил Джавид.

"Все, кто находятся в этом регионе без веских причин, должны быть занесены в соответствующие списки", - добавил он.

Министр напомнил, что за последние два года три четверти терактов на территории Великобритании были совершены исламистскими группировками, в то время как за остальными атаками стоят крайне правые силы.

Из 19 террористических атак 14 связаны с исламистами, уточнил он.

"Для мусульман очень болезненно смотреть, как религия наших родителей и дедов часто неверно трактуется и искажается", - подчеркнул Джавид, сам являющийся мусульманином.

"Но мы выше и лучше этого", - подчеркнул министр.

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Тэги: БРИТАНИЯ, СИРИЯ, ПОЕЗДКИ, ТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]