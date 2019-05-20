Казахстан планирует продлить временный запрет на ввоз бензина из РФ ж/д транспортом

Казахстан намерен продлить запрет на ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом на три месяца.
Соответствующий проект приказа министра энергетики опубликован на сайте электронного правительства в разделе "Электронные НПА".
"Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина", - говорится в документе.
Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 30 мая.
Ранее приказом министра энергетики Казахстан ввел запрет на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца - со 2 марта до 2 июня 2019 года.
Казахстан уже вводил подобный запрет в 2018 году - с 25 августа по 25 ноября.
В Казахстане действуют три НПЗ - Атырауский, Павлодарский и Чимкентский. Чимкентский НПЗ построен в 1985 году, "КазМунайГаз" и CNPC владеют по 50% долей. Атырауский и Павлодарский заводы построены в 1945 и 1978 годах соответственно, контролируются "КазМунайГазом".
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