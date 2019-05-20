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ТЭК 20.05.2019 14:45

Казахстан планирует продлить временный запрет на ввоз бензина из РФ ж/д транспортом

Казахстан намерен продлить запрет на ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом на три месяца.

Соответствующий проект приказа министра энергетики опубликован на сайте электронного правительства в разделе "Электронные НПА".

"Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина", - говорится в документе.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 30 мая.

Ранее приказом министра энергетики Казахстан ввел запрет на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца - со 2 марта до 2 июня 2019 года.

Казахстан уже вводил подобный запрет в 2018 году - с 25 августа по 25 ноября.

В Казахстане действуют три НПЗ - Атырауский, Павлодарский и Чимкентский. Чимкентский НПЗ построен в 1985 году, "КазМунайГаз" и CNPC владеют по 50% долей. Атырауский и Павлодарский заводы построены в 1945 и 1978 годах соответственно, контролируются "КазМунайГазом".

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕНЗИН, ЗАПРЕТ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]