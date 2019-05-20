Британский премьер обещает Зеленскому поддержку в проведении реформ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник поздравила нового президента Украины Владимира Зеленского со вступлением в должность.

"Мои поздравления Владимиру Зеленскому с его инаугурацией в качестве президента Украины. Британия продолжит поддерживать реформы на Украине, обеспечение безопасности и процветания. Я с нетерпением жду возможности поработать с вами и вашей администрацией", - заявила Мэй.

21 мая в Киеве прошла инаугурация нового президента Украины Зеленского, обошедшего Петра Порошенко на втором этапе выборов со значительным перевесом голосов.