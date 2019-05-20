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СНГ 20.05.2019 16:15

Британский премьер обещает Зеленскому поддержку в проведении реформ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник поздравила нового президента Украины Владимира Зеленского со вступлением в должность.

"Мои поздравления Владимиру Зеленскому с его инаугурацией в качестве президента Украины. Британия продолжит поддерживать реформы на Украине, обеспечение безопасности и процветания. Я с нетерпением жду возможности поработать с вами и вашей администрацией", - заявила Мэй.

21 мая в Киеве прошла инаугурация нового президента Украины Зеленского, обошедшего Петра Порошенко на втором этапе выборов со значительным перевесом голосов.

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Тэги: БРИТАНИЯ, УКРАИНА, ИНАУГУРАЦИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]