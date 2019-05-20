Инвалиды войны и семьи шехидов получат в 2019 году свыше 800 квартир – Минтруда Азербайджана

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана заключило с пятью подрядчиками соглашения на сумму 28,6 млн манатов по обеспечению ветеранов войны и семей шехидов квартирами и частными домами, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.
«В результате реализации этой программы в бюджет страны поступило 4 млн манатов в виде налогов при нотариальном оформлении купли-продажи квартир и домов», - отметили в Министерстве.
В 2018 году указанная категория граждан была обеспечена 626 квартирами и частными домами, что в 3 раза больше первоначальных планов.
«В текущем году планируется обеспечение ветеранов войны и семей шехидов более 800 новыми квартирами и частными домами», - сообщили в МТСЗН.
Р.Бабаев
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