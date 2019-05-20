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Социум 20.05.2019 15:17

Инвалиды войны и семьи шехидов получат в 2019 году свыше 800 квартир – Минтруда Азербайджана

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана заключило с пятью подрядчиками соглашения на сумму 28,6 млн манатов по обеспечению ветеранов войны и семей шехидов квартирами и частными домами, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

«В результате реализации этой программы в бюджет страны поступило 4 млн манатов в виде налогов при нотариальном оформлении купли-продажи квартир и домов», - отметили в Министерстве.

В 2018 году указанная категория граждан была обеспечена 626 квартирами и частными домами, что в 3 раза больше первоначальных планов.

«В текущем году планируется обеспечение ветеранов войны и семей шехидов более 800 новыми квартирами и частными домами», - сообщили в МТСЗН.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНВАЛИДЫ, КВАРТИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]