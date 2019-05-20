В ЕК не собираются вмешиваться в ситуацию вокруг австрийского экс-вице-канцлера Штрахе

В Брюсселе не видят связи между скандалом вокруг бывшего заместителя австрийского канцлера Хайнц-Кристиана Штрахе и интересами ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Мы полностью доверяем австрийцам и демократическим институтам Австрии в том, что они восстановят ситуацию в правовой области. Мы не видим смысла вмешиваться в это", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Отвечая на вопрос о том, будет ли реагировать ЕС на нарушение права в связи с попыткой финансирования извне Австрийской партии свободы бывшего вице-канцлера, М.Схинас объяснил, что в Еврокомиссии с удивлением наблюдали за этой историей и не считают, что были затронуты интересы ЕС.
Как сообщалось, вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Штрахе заявил в минувшую субботу об отставке после публикации расследования о скандальном видео с его участием.
Накануне этой отставки немецкая газета Suddeutsche Zeitung и журнал Spiegel опубликовали совместное расследование в связи с видеозаписью, на которой Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.
В связи с этим австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы.
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