Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8962 RUR   0.0263 GBR   2.1648 TRY   0.2805

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.76 -0.11 Brent 72.21 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.05.2019 16:32

В ЕК не собираются вмешиваться в ситуацию вокруг австрийского экс-вице-канцлера Штрахе

В Брюсселе не видят связи между скандалом вокруг бывшего заместителя австрийского канцлера Хайнц-Кристиана Штрахе и интересами ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Мы полностью доверяем австрийцам и демократическим институтам Австрии в том, что они восстановят ситуацию в правовой области. Мы не видим смысла вмешиваться в это", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о том, будет ли реагировать ЕС на нарушение права в связи с попыткой финансирования извне Австрийской партии свободы бывшего вице-канцлера, М.Схинас объяснил, что в Еврокомиссии с удивлением наблюдали за этой историей и не считают, что были затронуты интересы ЕС.

Как сообщалось, вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Штрахе заявил в минувшую субботу об отставке после публикации расследования о скандальном видео с его участием.

Накануне этой отставки немецкая газета Suddeutsche Zeitung и журнал Spiegel опубликовали совместное расследование в связи с видеозаписью, на которой Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

В связи с этим австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, АВСТРИЯ, ВИЦЕ/КАНЦЛЕР


Похожие новости


Юнкер упрекнул австрийское правительство за неприятие миграционного пакта ООН Глава МИД Турции не ждет подвижек в вопросе вступления в ЕС, пока председательствовать в блоке будет Австрия Австрия в ходе председательства в ЕС сосредоточится на вопросе защиты внешних границ - канцлер Курц заявил о необходимости вывести отношения России и ЕС из тупика Юнкер и Курц подтвердили проевропейский курс Австрии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]