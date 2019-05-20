Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8962 RUR   0.0263 GBR   2.1648 TRY   0.2805

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.76 -0.11 Brent 72.21 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

АПК 20.05.2019 15:21

Ростсельмаш начал поставки зерноуборочных комбайнов NOVA в Азербайджан

ООО «Ростсельмаш» поставила в Азербайджан в 2019 году 20 зерноуборочных комбайнов «NOVA», сообщает компания.

«В 2018 году в Билясуварском районе прошли демонстрационные показы NOVA на уборке кукурузы с урожайностью 135 центнеров с гектара. Позже компания получила положительные отзывы аграриев Азербайджана и выиграла государственный тендер. Первые поставки 20 зерноуборочных комбайнов были осуществлены в прошлом месяце», - отмечается со ссылкой на коммерческого директора «Ростсельмаш» Алексея Швейцова.

Швейцов также отметил, что уже 5 тыс. единиц техники «Ростсельмаш» работает на полях Азербайджана. Официальный представитель «Ростсельмаш» в Азербайджане предоставляет полный пакет сервисного и технического обслуживания, проводит обучение механизаторов и сервисных служб хозяйств.

«Ростсельмаш» – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в 4 странах, выпускающих технику под брендом РОСТСЕЛЬМАШ и VERSATILE.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.

На сегодня агромашины «Ростсельмаш» представлена в более чем 50 странах мира.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОСТСЕЛЬМАШ, КОМБАЙН, ПОСТАВКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]