Ростсельмаш начал поставки зерноуборочных комбайнов NOVA в Азербайджан

ООО «Ростсельмаш» поставила в Азербайджан в 2019 году 20 зерноуборочных комбайнов «NOVA», сообщает компания.
«В 2018 году в Билясуварском районе прошли демонстрационные показы NOVA на уборке кукурузы с урожайностью 135 центнеров с гектара. Позже компания получила положительные отзывы аграриев Азербайджана и выиграла государственный тендер. Первые поставки 20 зерноуборочных комбайнов были осуществлены в прошлом месяце», - отмечается со ссылкой на коммерческого директора «Ростсельмаш» Алексея Швейцова.
Швейцов также отметил, что уже 5 тыс. единиц техники «Ростсельмаш» работает на полях Азербайджана. Официальный представитель «Ростсельмаш» в Азербайджане предоставляет полный пакет сервисного и технического обслуживания, проводит обучение механизаторов и сервисных служб хозяйств.
«Ростсельмаш» – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в 4 странах, выпускающих технику под брендом РОСТСЕЛЬМАШ и VERSATILE.
Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.
На сегодня агромашины «Ростсельмаш» представлена в более чем 50 странах мира.
Б.Рустамбеков
Премьер Армении заявляет о заговоре против правительства, обещает жесткие меры
Еврокомиссар Хан посетит Азербайджан во второй декаде июня – диписточник
Порядка 10 тыс. военнослужащих и сотни единиц техники привлечены к широкомасштабным учениям в Азербайджане
Минтруда Азербайджана сэкономило в 2018г более 6 млн манатов при реализации программы самозанятости
Инвалиды войны и семьи шехидов получат в 2019 году свыше 800 квартир – Минтруда Азербайджана
"Джон Уик 3" обошел финальных "Мстителей" по сборам в США и Канаде в минувший уик-энд
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Британский премьер обещает Зеленскому поддержку в проведении реформ
Власти Британии могут запретить подданным посещать опасные районы в северной Сирии
Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом во второй половине года - посол
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Visa Signature АтаБанк-а предлагает премиальные возможности
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог