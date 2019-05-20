Ростсельмаш начал поставки зерноуборочных комбайнов NOVA в Азербайджан

ООО «Ростсельмаш» поставила в Азербайджан в 2019 году 20 зерноуборочных комбайнов «NOVA», сообщает компания.

«В 2018 году в Билясуварском районе прошли демонстрационные показы NOVA на уборке кукурузы с урожайностью 135 центнеров с гектара. Позже компания получила положительные отзывы аграриев Азербайджана и выиграла государственный тендер. Первые поставки 20 зерноуборочных комбайнов были осуществлены в прошлом месяце», - отмечается со ссылкой на коммерческого директора «Ростсельмаш» Алексея Швейцова.

Швейцов также отметил, что уже 5 тыс. единиц техники «Ростсельмаш» работает на полях Азербайджана. Официальный представитель «Ростсельмаш» в Азербайджане предоставляет полный пакет сервисного и технического обслуживания, проводит обучение механизаторов и сервисных служб хозяйств.

«Ростсельмаш» – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в 4 странах, выпускающих технику под брендом РОСТСЕЛЬМАШ и VERSATILE.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.

На сегодня агромашины «Ростсельмаш» представлена в более чем 50 странах мира.

Б.Рустамбеков