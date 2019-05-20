Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с послами и главами иностранных делегаций поблагодарил за помощь в проведении честных выборов в стране, а также в борьбе с коррупцией и "российской агрессией".

"Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина - демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное - в борьбе с российской агрессией", - сказал Зеленский, открывая вместе с женой Еленой торжественный прием представителей иностранных государств.

Президент также выразил надежду, что количество международных партнеров страны будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться".

Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу по всему миру.

Гости, прибывшие на инаугурацию, стоя приветствовали президента Украины.

После церемонии Зеленский вышел из Мариинского дворца и пошел через площадь Конституции в направлении администрации президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Зеленского сопровождают охранники и нескольких советников.

Утром после встречи с гражданами в Мариинском парке Зеленский пешком пошел в здание Верховной Рады на инаугурацию.