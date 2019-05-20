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СНГ 20.05.2019 15:29

Зеленский пообещал международным партнерам, что Украина "станет надежной сестрой, которой все будут гордиться"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с послами и главами иностранных делегаций поблагодарил за помощь в проведении честных выборов в стране, а также в борьбе с коррупцией и "российской агрессией".

"Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина - демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное - в борьбе с российской агрессией", - сказал Зеленский, открывая вместе с женой Еленой торжественный прием представителей иностранных государств.

Президент также выразил надежду, что количество международных партнеров страны будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться".

Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу по всему миру.

Гости, прибывшие на инаугурацию, стоя приветствовали президента Украины.

После церемонии Зеленский вышел из Мариинского дворца и пошел через площадь Конституции в направлении администрации президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Зеленского сопровождают охранники и нескольких советников.

Утром после встречи с гражданами в Мариинском парке Зеленский пешком пошел в здание Верховной Рады на инаугурацию.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПРИЕМ, РЕЧЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]