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Регион 20.05.2019 15:32

Угрожающие заявления Трампа не способны уничтожить Иран - Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не погибнет, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

"Иранцы стойко преодолевали невзгоды на протяжении тысячелетий, тогда как все агрессоры исчезли. Экономический терроризм и глумление, ставящее своей целью геноцид, не уничтожат Иран", - написал Зариф в Twitter.

"Никогда не угрожайте иранцам. Попробуйте уважение - это работает!" - добавил он.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если эта страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

"Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в Twitter

Однако позднее он отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ЗАРИФ, США, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]