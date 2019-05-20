Угрожающие заявления Трампа не способны уничтожить Иран - Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не погибнет, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

"Иранцы стойко преодолевали невзгоды на протяжении тысячелетий, тогда как все агрессоры исчезли. Экономический терроризм и глумление, ставящее своей целью геноцид, не уничтожат Иран", - написал Зариф в Twitter.

"Никогда не угрожайте иранцам. Попробуйте уважение - это работает!" - добавил он.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если эта страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

"Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в Twitter

Однако позднее он отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.