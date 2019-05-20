Азербайджан в январе-апреле увеличил производство электроэнергии на 4,4%

Объем выработки электроэнергии в Азербайджане в январе-апреле 2019 года составил 8 млрд 197,3 млн кВт/час, что на 4,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом производство товарной электроэнергии в стране за отчетный период составило 7 млрд 917,7 млн кВт/час (рост на 4,7%).
Тепловые электростанции ОАО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии в Азербайджане – ИФ) в январе-апреле 2019 года выработали 7 млрд 435,2 млн кВт/час товарной электроэнергии (рост на 5,9%), гидроэлектростанции – 434,5 млн кВт/час (спад на 16,4%).
Кроме того, в январе-апреле 2019 года в республике произведено товарной ветряной электроэнергии в объеме 40,5 млн кВт/час (рост в 7,5 раза), солнечная электроэнергия (по уточненным данным) – 7,5 млн кВт/час (спад на 33,6%).
Разница между общим и товарным показателями производства электроэнергии объясняется тем, что ОАО «Азерэнержи» часть произведенной электроэнергии использует для удовлетворения собственных потребностей.
По данным Минэнерго, объем выработки электроэнергии в Азербайджане в 2018 году составил 25 млрд 256,1 млн кВт/час, что на 13,7% выше показателя 2017 года.
Н.Аббасова
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