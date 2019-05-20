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СНГ 20.05.2019 16:44

Королева Елизавета II поздравила президента Зеленского по случаю инаугурации - посольство

Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Украины Владимира Зеленского по случаю инаугурации, сообщает британское посольство на Украине.

"Сегодня по случаю инаугурации Ее Величество Королева Великобритании прислала свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому", - говорится в сообщении посольства в соцсети Фейсбук в понедельник.

Ранее в этот день в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации президента Украины Зеленского.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]