Королева Елизавета II поздравила президента Зеленского по случаю инаугурации - посольство

Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Украины Владимира Зеленского по случаю инаугурации, сообщает британское посольство на Украине.
"Сегодня по случаю инаугурации Ее Величество Королева Великобритании прислала свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому", - говорится в сообщении посольства в соцсети Фейсбук в понедельник.
Ранее в этот день в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации президента Украины Зеленского.
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