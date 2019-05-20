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Социум 20.05.2019 15:41

Минтруда Азербайджана сэкономило в 2018г более 6 млн манатов при реализации программы самозанятости

Обеспечение прозрачности при реализации программы занятости позволило в 2018 году сэкономить 6,1 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

«В сфере услуг и производства экономия составила 20%, в области АПК – 14%», - отметили в ведомстве.

В рамках программы занятости в минувшем году курсы успешно завершили 7,267 тыс. человек.

«Из них активами были обеспечены 6,018 тыс. человек», - сказали в Минтруда.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САМОЗАНЯТОСТЬ, МИНТРУДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]