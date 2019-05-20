Минтруда Азербайджана сэкономило в 2018г более 6 млн манатов при реализации программы самозанятости

Обеспечение прозрачности при реализации программы занятости позволило в 2018 году сэкономить 6,1 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

«В сфере услуг и производства экономия составила 20%, в области АПК – 14%», - отметили в ведомстве.

В рамках программы занятости в минувшем году курсы успешно завершили 7,267 тыс. человек.

«Из них активами были обеспечены 6,018 тыс. человек», - сказали в Минтруда.

Р.Бабаев