В ЕС призывают Иран и США избегать провокаций

В ЕС не комментируют угрозу президента США Дональда Трампа стереть Иран с карты мира, но призывают стороны избегать эскалации ситуации в регионе, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич.
Как сообщалось, Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если эта страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в твиттере.
"Региону не нужны дополнительные действия по дестабилизации. Это то, что мы повторяем каждый раз. Необходимо любой ценой избегать провокаций", - сказала Коцьянчич в понедельник на брифинге в Брюсселе, отметив, что специальных комментариев к этому твиту не последует.
Она напомнила, что на минувшей неделе глава европейской дипломатии Федерика Могерини ясно призвала все стороны избегать любых действий, способствующих эскалации ситуации в регионе. "И мы придерживаемся этой позиции", - подчеркнула Коцьянчич.
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