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Дальнее зарубежье 20.05.2019 17:04

В ЕС призывают Иран и США избегать провокаций

В ЕС не комментируют угрозу президента США Дональда Трампа стереть Иран с карты мира, но призывают стороны избегать эскалации ситуации в регионе, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич.

Как сообщалось, Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если эта страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в твиттере.

"Региону не нужны дополнительные действия по дестабилизации. Это то, что мы повторяем каждый раз. Необходимо любой ценой избегать провокаций", - сказала Коцьянчич в понедельник на брифинге в Брюсселе, отметив, что специальных комментариев к этому твиту не последует.

Она напомнила, что на минувшей неделе глава европейской дипломатии Федерика Могерини ясно призвала все стороны избегать любых действий, способствующих эскалации ситуации в регионе. "И мы придерживаемся этой позиции", - подчеркнула Коцьянчич.

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Тэги: ЕС, США, ИРАН, ПРОВОКАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]