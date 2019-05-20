Партия Порошенко заявляет о готовности к досрочным парламентским выборам

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявила, что готова как к очередным, так и досрочным парламентским выборам.
"Мы готовы к выборам организационно и содержательно", - говорится в заявлении "БПП "Солидарность", опубликованном в понедельник на сайте партии.
При этом авторы указали, что право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должно реализовываться в соответствии с Конституцией Украины.
"Демократия - это процедуры, отсутствие процедуры - это авторитаризм. Моделью подобного механизма может служить юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году о роспуске Верховной Рады. Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право не является безусловным, и должно происходить в полном соответствии с Конституцией", - заявили в парии Порошенко.
"Партия готова защищать ценности, которые отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, не упомянул новоизбранный президент Зеленский в своей инаугурационной речи", - говорится в заявлении "БПП "Солидарность".
Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода - СМИ
Саудовская Аравия в марте увеличила экспорт, снизила добычу нефти - JODI
Премьер Армении заявляет о заговоре против правительства, обещает жесткие меры
Heineken рассчитывает на рост рынка безалкогольного пива в РФ до 5-10%, хочет стать его лидером
Нефть дорожает, цена Brent достигла $72,5 за баррель
Страны Балтии и США договорились развивать сотрудничество в энергетике
Алиев наградил Церетели орденом «Дружбы» за вклад в укрепление культурных связей между Азербайджаном и РФ
Минтруда Азербайджана сэкономило в 2018г более 6 млн манатов при реализации программы самозанятости
Инвалиды войны и семьи шехидов получат в 2019 году свыше 800 квартир – Минтруда Азербайджана
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Visa Signature АтаБанк-а предлагает премиальные возможности
Число пользователей Nar TV выросло на 117%
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог