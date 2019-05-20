Партия Порошенко заявляет о готовности к досрочным парламентским выборам

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявила, что готова как к очередным, так и досрочным парламентским выборам.

"Мы готовы к выборам организационно и содержательно", - говорится в заявлении "БПП "Солидарность", опубликованном в понедельник на сайте партии.

При этом авторы указали, что право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должно реализовываться в соответствии с Конституцией Украины.

"Демократия - это процедуры, отсутствие процедуры - это авторитаризм. Моделью подобного механизма может служить юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году о роспуске Верховной Рады. Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право не является безусловным, и должно происходить в полном соответствии с Конституцией", - заявили в парии Порошенко.

"Партия готова защищать ценности, которые отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, не упомянул новоизбранный президент Зеленский в своей инаугурационной речи", - говорится в заявлении "БПП "Солидарность".