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СНГ 20.05.2019 17:16

Партия Порошенко заявляет о готовности к досрочным парламентским выборам

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявила, что готова как к очередным, так и досрочным парламентским выборам.

"Мы готовы к выборам организационно и содержательно", - говорится в заявлении "БПП "Солидарность", опубликованном в понедельник на сайте партии.

При этом авторы указали, что право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должно реализовываться в соответствии с Конституцией Украины.

"Демократия - это процедуры, отсутствие процедуры - это авторитаризм. Моделью подобного механизма может служить юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году о роспуске Верховной Рады. Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право не является безусловным, и должно происходить в полном соответствии с Конституцией", - заявили в парии Порошенко.

"Партия готова защищать ценности, которые отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, не упомянул новоизбранный президент Зеленский в своей инаугурационной речи", - говорится в заявлении "БПП "Солидарность".

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ПАРТИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]