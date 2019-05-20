Азербайджан в I квартале 2019г увеличил импорт пшеницы на 28%

Импорт пшеницы в Азербайджан за январь-март 2019 года составил 405,8 тыс. тонн, что на 28,4% больше показателя января-марта 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $91 млн 130,1 тыс. (рост на 70%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 84,906 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост в 4,9 раза) на сумму $31 млн 582,6 тыс. (рост в 4 раза), растительных масел – 27,158 тыс. тонн (спад на 27,9%) на сумму $20 млн 446,9 тыс. (спад на 35,2%), чая – 2,699 тыс. тонн (спад на 11,9%) на сумму $9 млн 986,2 тыс. (спад на 15,8%), сливочного масла, молока – 2,649 тыс. тонн (спад на 23,9%) на сумму $13 млн 527,3 тыс. (спад на 34,6%).

Кроме этого, в январе-марте в Азербайджан импортировано 2,184 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 3,1%) на сумму $6 млн 640,1 тыс. (рост на 5,3%), мяса птицы и продукции из нее – 9,764 тыс. тонн (рост в 2 раза) на сумму $10 млн 168,9 тыс. (рост в 1,9 раза).

Фруктов в январе-марте 2019 году в республику было импортировано 37,982 тыс. тонн (рост на 2,9%) на сумму $35 млн 651,4 тыс. (рост на 26,3%), овощей - 5,274 тыс. тонн (спад на 19%) на $2 млн 959 тыс. (спад на 15,8%), картофеля – 66,826 тыс. тонн (рост на 24,5%) на $17 млн 326 тыс. (рост на 32,6%).

В январе-марте из Азербайджана на экспорт отправлено 34,695 тыс. тонн овощей (рост на 38,9%) на сумму $31 млн 31 тыс. (рост на 12,6%), фруктов – 61,81 тыс. тонн (рост на 25,7%) на $71 млн 8,6 тыс. (рост на 35,5 %).

Кроме этого, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 6,107 тыс. тонн сахара (спад на 13,4%) на сумму $2 млн 768,5 тыс. (спад на 33,7%), растительных масел – 1,194 тыс. тонн (спад на 22,4%) на сумму $1 млн 178,7 тыс. (спад на 28,1%).

Также в январе-марте Азербайджан экспортировал 2,931 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (рост на 37,8%) на сумму $3 млн 334,2 тыс. (рост на 26,9%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 102,1 тыс. декалитров (спад на 14,2%) на сумму $1 млн 488,4 тыс. (спад на 0,8%), фруктовых и овощных консервов – 1 тыс. 139,7 тонн (спад на 11,9%) на сумму $1 млн 757 тыс. (спад на 5,1%).

Б.Рустамбеков