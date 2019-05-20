Алиев наградил Церетели орденом «Дружбы» за вклад в укрепление культурных связей между Азербайджаном и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник распоряжение о награждении советского и российского художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели орденом «Достлуг» («Дружба»), сообщает сайт главы государства.

Церетели удостоен ордена «за плодотворную деятельность в укреплении культурных связей между Азербайджаном и Россией».

Ф.Исазаде