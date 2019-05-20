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Культура 20.05.2019 16:30

Алиев наградил Церетели орденом «Дружбы» за вклад в укрепление культурных связей между Азербайджаном и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник распоряжение о награждении советского и российского художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели орденом «Достлуг» («Дружба»), сообщает сайт главы государства.

Церетели удостоен ордена «за плодотворную деятельность в укреплении культурных связей между Азербайджаном и Россией».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЦЕРЕТЕЛИ, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]