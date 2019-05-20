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СНГ 20.05.2019 17:43

МВД РФ предлагает принять закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей

МВД РФ предложило законодательно закрепить возможность конфисковывать у водителей автомобили за пьяное вождение.

"В марте и апреле 2019 года в правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД РФ.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил конфисковывать автотранспорт у водителей, попавших в ДТП в нетрезвом виде. "Я бы добавил еще конфискацию автомобиля. Если с жертвами, и если без жертв тоже давайте конфисковывать автомобиль", - сказал Жириновский журналистам.

Он отметил, что проблема "пьяных" ДТП сохраняется, несмотря на снижение численности погибших на дорогах в последние несколько лет.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МВД, АВТОМОБИЛИ, КОНФИСКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]