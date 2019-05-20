Азербайджан в конце июня направит экспортную миссию в Швейцарию

Азербайджан планирует 26-29 июня направить экспортную миссию в Берн (Швейцария), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
«С 26 по 29 июня будет организована экспортная миссия в город Берн. В ее состав войдут представители азербайджанских компаний, занимающихся производством пищевой продукции, вина и спиртных напитков, промышленной и строительной продукции», - отметили в фонде.
Прием предложений от компаний, заинтересованных в участии в миссии, будет осуществляться до 31 мая.
В фонде также сообщили, что компании желающие принять участие в миссии должны пройти соответствующий конкурс. Результаты конкурса будут объявлены 10 июня.
Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.
Б.Рустамбеков
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