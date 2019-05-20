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Дальнее зарубежье 20.05.2019 18:03

Трамп дал демократам совет, что им делать, чтобы баллотироваться в президенты США

Влиятельные члены Демократической партии США могли бы принять участие в президентской гонке, если бы расследовали преступления, совершенные Хиллари Клинтон, считает президент страны Дональд Трамп.

"Почему демократы не займутся всеми преступлениями, совершенными жуликоватой Хиллари и липовым расследованием по российскому делу? Они вернут себе доверие. У Джерри Надлера (председатель юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер - ИФ), Шиффа (председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф), было бы совершенно новое будущее. Возможно, они могли бы даже баллотироваться на пост президента!" - написал Трамп в Twitter.

Столкновения между Белым домом и Палатой представителей стали результатом публикации отчета спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам двухлетнего расследования предполагавшегося сговора штаба кандидата в президенты США Трампа с Россией во время предвыборной гонки 2016 года.

Контролирующие нижнюю палату Конгресса США члены Демократической партии настаивают на публикации полной версии отчета "без цензуры", а также на предоставлении Конгрессу документов, подтверждающих выводы Мюллера и Минюста США о невиновности Д.Трампа.

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Тэги: США, ТРАМП, ДЕМОКРАТЫ, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]