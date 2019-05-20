Трамп дал демократам совет, что им делать, чтобы баллотироваться в президенты США

Влиятельные члены Демократической партии США могли бы принять участие в президентской гонке, если бы расследовали преступления, совершенные Хиллари Клинтон, считает президент страны Дональд Трамп.

"Почему демократы не займутся всеми преступлениями, совершенными жуликоватой Хиллари и липовым расследованием по российскому делу? Они вернут себе доверие. У Джерри Надлера (председатель юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер - ИФ), Шиффа (председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф), было бы совершенно новое будущее. Возможно, они могли бы даже баллотироваться на пост президента!" - написал Трамп в Twitter.

Столкновения между Белым домом и Палатой представителей стали результатом публикации отчета спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам двухлетнего расследования предполагавшегося сговора штаба кандидата в президенты США Трампа с Россией во время предвыборной гонки 2016 года.

Контролирующие нижнюю палату Конгресса США члены Демократической партии настаивают на публикации полной версии отчета "без цензуры", а также на предоставлении Конгрессу документов, подтверждающих выводы Мюллера и Минюста США о невиновности Д.Трампа.