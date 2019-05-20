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Дальнее зарубежье 20.05.2019 18:20

Йеменские повстанцы опровергают сообщения СМИ о запуске баллистической ракеты в направлении Мекки

Йеменские-повстанцы хуситы отрицают сообщения саудовских СМИ о ранее произведенном пуске баллистической ракеты в направлении священного для мусульман города Мекка, заявил представитель хуситов Яхья Сареа.

"При помощи таких заявлений саудовский режим пытается заручиться поддержкой в отношении агрессивных действий против великого народа Йемена", - цитирует его слова ливанское издание "Дейли стар".

Ранее телеканал "Аль-Арабийя" сообщал, что ПВО Саудовской Аравии перехватила две баллистические ракеты над городами Таиф и Джидда на западе страны. При этом очевидцы утверждали, что одна ракета якобы летела в сторону Мекки.

Хуситы неоднократно атаковали при помощи ракет и беспилотников саудовские города и объекты нефтяной промышленности. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, при этом утверждала, что повстанцы дважды - в 2016 и 2017 годах - запускали ракеты в направлении Мекки. Однако, по словам представителей хуситов, их целью были близлежащие аэропорты.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

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Тэги: ЙЕМЕН, ПОВСТАНЦЫ, МЕККА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]