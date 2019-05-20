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СНГ 20.05.2019 18:41

ЕС призывает Украину к продолжению реформ

Европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявила, что поддержка и партнерство с Украиной является безоговорочным приоритетом для Европейского Союза.

"Поддержка и партнерство с Украиной является безоговорочным приоритетом для Европейского Союза, и ЕС надеется на продолжение курса реформ, которые уже приносят результат", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров со ссылкой на Мальмстрем.

Также еврокомиссар отметила, что украинское правительство под руководством Гройсмана провело много реформ.

"Наши торговые отношения на самом деле растут. Важно, чтобы Украина продолжала реформы - в контексте Соглашения об ассоциации с ЕС, в контексте программ сотрудничества с МВФ. Я хочу заверить: поддержка и партнерство с Украиной - это неизменный путь", - добавила она.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, УКРАИНА, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]