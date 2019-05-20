ЕС призывает Украину к продолжению реформ

Европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявила, что поддержка и партнерство с Украиной является безоговорочным приоритетом для Европейского Союза.

"Поддержка и партнерство с Украиной является безоговорочным приоритетом для Европейского Союза, и ЕС надеется на продолжение курса реформ, которые уже приносят результат", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров со ссылкой на Мальмстрем.

Также еврокомиссар отметила, что украинское правительство под руководством Гройсмана провело много реформ.

"Наши торговые отношения на самом деле растут. Важно, чтобы Украина продолжала реформы - в контексте Соглашения об ассоциации с ЕС, в контексте программ сотрудничества с МВФ. Я хочу заверить: поддержка и партнерство с Украиной - это неизменный путь", - добавила она.