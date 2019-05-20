Ужесточение в Швейцарии правил для огнестрельного оружия направлено против преступников и террористов - ЕК

В ЕС удовлетворены итогом голосования на референдуме в минувшее воскресенье в Швейцарии за ужесточение правил приобретения огнестрельного оружия, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Голосование по применению правил ЕС в отношении огнестрельного оружия явно направлено на создание препятствий преступникам и террористам, которые стремятся получить доступ к этому типу оружия, включая автоматическое и полуавтоматическое", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, итоги этого голосования позволят также улучшить трансграничное полицейское сотрудничество и безопасность граждан.

Результаты голосования, отметил Схинас, открывают Швейцарии путь для продолжения выполнения обязательств страны на европейском и международном уровнях.

Жители Швейцарии, известной упрощенными правилами приобретения и владения огнестрельным оружием, высказались на референдуме 19 мая за ужесточение существующего на данный момент порядка.