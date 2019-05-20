Лондон готов оказать содействие Баку в диверсификации экономики Азербайджана - посол

Очередное заседание межправкомиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Великобритания состоится 22 мая в Лондоне, заявила британский посол в Баку Кэрол Крофтс.
«В рамках заседания ожидается подписание ряда двусторонних протоколов и меморандумов о взаимопонимании по развитию сотрудничества в различных сферах, основной целью которых будет обеспечение перехода на качественно новый уровень отношений между Баку и Лондоном», - подчеркнула К.Крофтс в интервью телеканалу ARB.
По ее словам, в состав азербайджанской делегации, которую возглавит министр энергетики Пярвиз Шахбазов, войдут 23 человека.
«Нынешнее заседание МПК будет самым представительным в истории взаимоотношений двух наших государств», - сказала Крофтс.
Посол отметила, что Великобритания и британская компания bp являются «стабильными и надежными партнерами Азербайджана». «Великобритания является крупнейшим зарубежным инвестором Азербайджана. Большая роль в этом принадлежит компании bp», - подчеркнула дипломат, добавив, что в Азербайджане действуют около 500 британских компаний.
По ее словам, деятельность bp позволила открыть тысячи новых рабочих мест не только в Азербайджане, но и «для наших граждан в Великобритании».
Дипломат отметила роль проекта «Южный газовый коридор» для обеспечения энергетической безопасности Европы.
«ЮГК – великолепный проект, который мы можем назвать мегапроектом, состоящим из нескольких частей. В 2020 году посредством ЮГК азербайджанский газ должен начать поставляться в Италию. Этот проект служит обеспечению европейской энергобезопасности и позволит уменьшить уровень использования угля в Европе, что, в свою очередь, служит сохранению экологии», - сказала Крофтс.
Посол отметила также готовность Лондона оказать Азербайджану помощь в реализации поставленных задач в различных сферах экономики. «Азербайджан поставил перед собой большие задачи по диверсификации своей экономики, и мы заинтересованы в оказании помощи вашей стране для достижения поставленных целей», - подчеркнула она.
По ее словам, Лондон, в частности, готов Азербайджану предложить помощь в сфере АПК. «Мы готовы поделиться своим опытом в обеспечении АПК удобрениями, роста урожайности. Мы также продолжаем сотрудничать в сферах ИКТ, туризм, космических исследований, цифровых технологий», - сказала Крофтс.
Она также отметила увеличивающийся интерес к Азербайджану у британских туристов. «Азербайджан является для британцев экзотическим государством, куда они приезжают за новыми открытиями. Интересное географическое расположение вашей страны и наличие прекрасных соседей являются причиной того, что британцы не довольствуются единственной поездкой сюда. Многие из них вновь возвращаются в Азербайджан, получая возможность посещать Грузию и прикаспийские государства», - отметила посол Великобритании в Баку Кэрол Крофтс.
Предыдущее, второе, заседание МПК состоялось в декабре 2017 года в Баку.
Р.Бабаев
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