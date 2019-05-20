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Дальнее зарубежье 20.05.2019 19:16

Производители продуктов питания в США ждут роста цен на мясо из-за АЧС в Китае

Американские производители продуктов питания и предприятия быстрого обслуживания, в том числе Tyson Foods и McDonald`s, прогнозируют рост цен на мясо в текущем году из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Китае, пишет газета Wall Street Journal.

Китай потеряет до 200 млн свиней из-за уничтожения животных с целью предотвратить дальнейшее распространение заболевания, подсчитали представители мясной промышленности США. По словам некоторых экспертов, это число продолжит расти.

Импорт свинины в Китай, согласно данным министерства сельского хозяйства США, может вырасти на 33% в текущем году из-за необходимости удовлетворить спрос на внутреннем рынке страны, что, в свою очередь, приведет к сокращению предложения на зарубежных рынках и росту цен на мясо для потребителей.

"Это затронет всю мясную продукцию, - сказал глава американского производителя продуктов питания Tyson Foods Inc. Ноэл Уайт. - Мы уже видим, что цены растут".

Уайт сказал, что его компания обсуждает вопрос о повышении цен на свою продукцию с ритейлерами.

McDonald`s Corp., крупнейшая в мире сети ресторанов быстрого обслуживания, прогнозирует рост цен на продовольственные товары на 3% в текущем году, главным образом из-за повышения цен на свинину и говядину, сказал финансовый директор компании Кевин Озан в конце апреля.

Еще одна американская сеть ресторанов быстрого питания, Wendy`s Co, повысила прогноз роста цен на продовольственные товары из-за ожидаемого повышения цен на бекон.

Хотя последствия вспышки АЧС в Китае для мировых цен станут полностью ощутимы лишь спустя несколько месяцев, в конечном итоге цены на мясо могут взлететь более чем на 15%, считает аналитик Mizuho Securities Джереми Скотт.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]