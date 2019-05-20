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Судьба австрийского правительства решится в ближайшие часы - политолог

В "ближайшие часы" - в понедельник или утром во вторник - станет известно, что произойдет с австрийским правительством после недавнего скандала с видеозаписью, рассказал в интервью "Интерфаксу" профессор политологии университета австрийского города Инсбрук Герхард Манготт.

Скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис. Штрахе уже покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией канцлера Себастьяна Курца.

"В настоящий момент ситуация такова, что Австрийская народная партия, как крупнейшая партия в коалиции, настаивает на смене главы МВД Герберта Кикля (Кикль является министром от АПС - ИФ), а после его смены хочет поставить своего министра или передать должность беспартийному министру внутренних дел", - рассказал Манготт.

По его словам, АПС с такой перспективой не согласна и грозит, что в случае увольнения Кикля в отставку подадут все министры от этой партии.

"Они говорят: если Кикль уйдет, то из правительства уйдут и все министры партии. Это будет означать, что министров Австрийской партии свободы придется заменить экспертами", - указал собеседник агентства.

По его словам, пока не известно, что в этом случае произойдет дальше.

"Большой вопрос состоит и в том, будет ли АПС голосовать против этого правительства в Национальном совете (нижней палате австрийского парламента - ИФ), будет ли она вместе с другими представителями оппозиции вместе голосовать против канцлера Курца. Это будет означать конец правительства Курца, тогда придется уйти Курцу", - сказал политолог.

В этой связи важно, чтобы "Австрийская партия свободы в случае возможного вотума недоверия в Национальном совете не голосовала бы против правительства Курца".

"Потому что цель Себастьяна Курца - остаться в должности, сохранить правительство, но без министров Австрийской партии свободы. Это еще не решено и зависит от переговоров, которые Себастьян Курц в ближайшее время проведет с президентом, а также от переговоров Норберта Хофера (и.о. лидера АПС - ИФ) с президентом", - рассказал Манготт.

После этого, заявил он, в Австрии ждут решения, "останутся ли министры Австрийской партии свободы в правительстве включая Кикля, есть ли у партии новые кандидатуры в первую очередь для министерства внутренних дел или партия полностью выйдет из правительства и правительство, таким образом, будет расформировано".

"Все это решится в ближайшие часы, может быть, завтра утром. Но если повезет, уже сегодня вечером мы узнаем, как дела пойдут дальше", - заключил Манготт.

В настоящий момент в Национальном совете Австрии 61 мандат принадлежит Австрийской народной партии Курца, 52 мандата - Социал-демократической партии Австрии, 51 мандат - правым от АПС. Оставшиеся 19 мандатов распределены между тремя другими партиями.

В минувшую субботу вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который представляет ультраправую Австрийскую партию свободы, подал в отставку после публикации скандального видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов.

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Тэги: АВСТРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ


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