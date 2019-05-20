Hyundai отзывает с китайского рынка 6,6 тыс. машин из-за ошибки ПО

Южнокорейская Hyundai отзовет с китайского рынка 6,62 тыс. автомобилей из-за ошибки программного обеспечения (ПО), сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

Кампания затрагивает импортированные в страну машины модели Veloster, выпущенные с 5 апреля 2012 года по 28 августа 2014 года.

Неисправность в ПО для управления двигателем может нарушить нормальное зажигание, что может привести к его повреждению, а в крайнем случае - возгоранию. Hyundai бесплатно обновит ПО, сообщает агентство "Синьхуа".