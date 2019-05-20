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Дальнее зарубежье 20.05.2019 19:33

Hyundai отзывает с китайского рынка 6,6 тыс. машин из-за ошибки ПО

Южнокорейская Hyundai отзовет с китайского рынка 6,62 тыс. автомобилей из-за ошибки программного обеспечения (ПО), сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

Кампания затрагивает импортированные в страну машины модели Veloster, выпущенные с 5 апреля 2012 года по 28 августа 2014 года.

Неисправность в ПО для управления двигателем может нарушить нормальное зажигание, что может привести к его повреждению, а в крайнем случае - возгоранию. Hyundai бесплатно обновит ПО, сообщает агентство "Синьхуа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, HYUNDAI, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]