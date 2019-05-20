Hyundai отзывает с китайского рынка 6,6 тыс. машин из-за ошибки ПО

Южнокорейская Hyundai отзовет с китайского рынка 6,62 тыс. автомобилей из-за ошибки программного обеспечения (ПО), сообщили в Главном таможенном управлении КНР.
Кампания затрагивает импортированные в страну машины модели Veloster, выпущенные с 5 апреля 2012 года по 28 августа 2014 года.
Неисправность в ПО для управления двигателем может нарушить нормальное зажигание, что может привести к его повреждению, а в крайнем случае - возгоранию. Hyundai бесплатно обновит ПО, сообщает агентство "Синьхуа".
Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода - СМИ
Саудовская Аравия в марте увеличила экспорт, снизила добычу нефти - JODI
Премьер Армении заявляет о заговоре против правительства, обещает жесткие меры
Heineken рассчитывает на рост рынка безалкогольного пива в РФ до 5-10%, хочет стать его лидером
Нефть дорожает, цена Brent достигла $72,5 за баррель
Страны Балтии и США договорились развивать сотрудничество в энергетике
Алиев наградил Церетели орденом «Дружбы» за вклад в укрепление культурных связей между Азербайджаном и РФ
Минтруда Азербайджана сэкономило в 2018г более 6 млн манатов при реализации программы самозанятости
Инвалиды войны и семьи шехидов получат в 2019 году свыше 800 квартир – Минтруда Азербайджана
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Visa Signature АтаБанк-а предлагает премиальные возможности
Число пользователей Nar TV выросло на 117%
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог