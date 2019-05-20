Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 20,145 млн манатов на завершение работ по проектированию и строительству центра «ASAN Xidmet» в Кюрдямирском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Ф.Исазаде