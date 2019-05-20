Goldman Sachs может купить сеть бюджетных отелей B&B за 1,9 млрд евро

Французский фонд прямых инвестиций PAI Partners ведет эксклюзивные переговоры о продаже европейской сети бюджетных отелей B&B Hotels подразделению банка Goldman Sachs.

Сумма сделки может составить 1,9 млрд евро, пишет газета Financial Times.

В сообщении PAI Partners финансовые детали переговоров не раскрываются, но говорится, что стороны планируют закрыть сделку во втором полугодии текущего года.

В переговорах с PAI Partners участвует подразделение Goldman Sachs, отвечающее за сделки в сфере прямых инвестиций.

B&B Hotels открыла первые отели во Франции в 1990 году и с тех пор выросла в сеть из 486 гостиниц, насчитывающую в общей сложности 42 тыс. номеров в 12 странах мира, включая, помимо европейских стран, Бразилию и Марокко.

Зарубежное развитие компании ускорилось с тех пор, как в марте 2016 года ее приобрел за 790 млн евро французский фонд PAI Partners. С этого времени B&B Hotels увеличила EBITDA почти в два раза.

Выручка B&B Hotels в 2018 году составила 580 млн евро.