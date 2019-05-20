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СНГ 20.05.2019 17:16

Эстонские военные заявляют, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны

Главный штаб Сил обороны Эстонии заявил в понедельник, что в минувшую субботу самолет Российской Федерации Ту-154 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вандлоо (Vaindloo).

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Его транспондер был включен, у него имелся план полета.

Самолет не выходил на радиоконтакт со службой воздушного передвижения Эстонии.

МИД Эстонии вызвал в понедельник посла РФ в Эстонии Александра Петрова и вручил ему ноту. Это первое в нынешнем году нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом РФ, говорится в сообщении для прессы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]