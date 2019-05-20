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СНГ 20.05.2019 17:29

Зеленский задекларировал жилой дом в Италии, объекты незавершенного строительства в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский внес в декларацию за 2018 год жилой дом площадью 413 кв.м в Италии, зарегистрированный на собственника - иностранное юридическое лицо Сан Томассо С.Р.Л.

Согласно декларации Зеленского на сайте НАПК, остальные сведения относительно недвижимого имущества нового президента остались такие же, как и в декларации за 2017 год.

В частности, Зеленский задекларировал дом площадью 353,5 кв. м и земельный участок в Киевской области, квартиру в Киеве площадью 131,9 и два парковочных места. Зеленский вместе со своими бизнес-партнерами Борисом и Сергеем Шефиром является совладельцем (25%) квартиры в Киеве площадью 254,5 кв. м; вместе с Шефиром совладельцем (50%) квартиры в Киеве площадью 198,6 кв. м. Его супруге Елене Зеленской принадлежит квартира площадью 129,8 кв. м и парковочное место в поселке Ливадия возле Ялты и квартира в Киеве площадью 284 кв. м. Она совместно с Ларисой Шефир и Еленой Шефир владеет нежилым помещением в столице Украины площадью 337,8 кв. м, также владеет совместно (50%) с Шефиром нежилым помещением в Киеве площадью 305,9 кв. м.

Кроме того, Зеленский со своей супругой Еленой задекларировали квартиру площадью 269,7 кв. м в Киеве и два парковочных места, собственником которых является компания Aldorante Limited (Кипр), акционерами которой они являются.

Согласно декларации за 2018 год Зеленский вместе с супругой владеет несколькими объектами незавершенного строительства в Грузии - 10 гостиничными номерами (общей площадью 360 кв.м). Президенту принадлежит легковой автомобиль Land Rover 2016 года выпуска, а его жене - Mercedes-Benz 2014 года выпуска.

В собственности президент также 1700 акций долговых ценных бумаг - государственных облигаций Украины, а у его жены - 1100.

Зеленскому принадлежит 100% корпоративных прав ООО "Киноквартал", 99,99% корпоративных прав ООО "Студия Квартал-95" (еще 0,01% - Е.Зеленской), 25% ООО "Зелари ФИШ", 16,7% ООО "Продюсерский центр "Лига смеха", 22,5% ООО "Анимационная студия 95", 12,5% ООО "Квартал ТВ", 18% ООО "Студия Квартал 95",15% ООО "Фиш-Хаус" (ресторанный бизнес). 12,5% ООО "Инвест-Анима", Он также владеет 13% ООО "Гауди Студио",18,75% ООО "Квартал-Концерт",

Зеленский является конечным бенефициарным собственником ООО "Киноквартал" (Украина), ООО "Студия квартал-95",(Украина), Ельдоранте Лимитед (Aldorante Limited, Кипр), Вилхар Холдингс Лимитед (Vilhar Holdings Limited, Кипр),Фильм Херитейдж инк. (Film Heritage inc, Белиз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L.,Италия)

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ИТАЛИЯ, НЕДВИЖИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]