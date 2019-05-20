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Регион 20.05.2019 20:32

В Грузии задержаны футболисты, организовывавшие договорные матчи

Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии (СГБ) задержали восемь действующих и трех бывших футболистов по обвинению в подкупе участников спортивных состязаний и организации договорных матчей.

По информации пресс-центра СГБ, задержаны футболисты клубов "Гурия", "Чиатура" и "ВИТ Джорджия".

"Следствие установило, что члены организованной группы незаконно связывались с футболистами клубов и взамен определенной суммы договаривались с командой соперника о предварительно согласованном счете. Члены организованной преступной группы и футболисты за матчи, завершившиеся с предварительно согласованным счетом, получили сумму в размере 93,5 тыс. лари (около $35 тысяч)", - рассказали в спецслужбе.

Пресс-центр СГБ предоставил журналистам скрытую видеозапись беседы задержанных, в ходе которой идет подробное обсуждение, как должны быть пропущены голы в предстоящем матче.

Задержанные футболисты были также связаны с тотализаторами, отмечается в сообщении.

Следствие ведется по факту подкупа в профессиональном спортивном состязании (по 3 и 4 частям статьи 203 УК Грузии). Задержанным грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

Между тем спортивные эксперты заявляют, что финансовое обеспечение клубов высшей футбольной лиги Грузии не выдерживает никакой критики. В связи с образовавшимися долгами одна из лучших грузинских футбольных команд кутаисское "Торпедо" находится на грани развала. Не лучше ситуация и в других клубах, в которых футболисты месяцами не получают мизерную зарплату.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ФУТБОЛИСТЫ, ПОДКП, ЗАДЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]