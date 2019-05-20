В Грузии задержаны футболисты, организовывавшие договорные матчи

Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии (СГБ) задержали восемь действующих и трех бывших футболистов по обвинению в подкупе участников спортивных состязаний и организации договорных матчей.

По информации пресс-центра СГБ, задержаны футболисты клубов "Гурия", "Чиатура" и "ВИТ Джорджия".

"Следствие установило, что члены организованной группы незаконно связывались с футболистами клубов и взамен определенной суммы договаривались с командой соперника о предварительно согласованном счете. Члены организованной преступной группы и футболисты за матчи, завершившиеся с предварительно согласованным счетом, получили сумму в размере 93,5 тыс. лари (около $35 тысяч)", - рассказали в спецслужбе.

Пресс-центр СГБ предоставил журналистам скрытую видеозапись беседы задержанных, в ходе которой идет подробное обсуждение, как должны быть пропущены голы в предстоящем матче.

Задержанные футболисты были также связаны с тотализаторами, отмечается в сообщении.

Следствие ведется по факту подкупа в профессиональном спортивном состязании (по 3 и 4 частям статьи 203 УК Грузии). Задержанным грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

Между тем спортивные эксперты заявляют, что финансовое обеспечение клубов высшей футбольной лиги Грузии не выдерживает никакой критики. В связи с образовавшимися долгами одна из лучших грузинских футбольных команд кутаисское "Торпедо" находится на грани развала. Не лучше ситуация и в других клубах, в которых футболисты месяцами не получают мизерную зарплату.