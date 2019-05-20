Премьер Эстонии считает необоснованной критику президентом внешней политики правительства

, Президент Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) считает необоснованными высказывания президента Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) о том, что политика правительства является угрозой для отношений с союзниками страны.
"Критика президента Керсти Кальюлайд внешней политики правительства не обоснована, так как правительство продолжает линию, которая была последние 30 лет", - сказал премьер в понедельник порталу "Дельфи".
"Эта линия заключается в крепких союзнических связях в Европейском союзе и НАТО, сильных позициях в ООН", - сказал Ратас. Премьер также заявил, что "президент должен активнее строить, а не разрушать мосты равновесия и союзничества".
Президент Эстонии заявила в опубликованном в понедельник интервью газете "Ээсти Пяевалехт" (Eesti Paevaleht), что пришедшее после мартовских парламентских выборов правительство может представлять угрозу для внешней политики государства и связей с союзниками.
"Я бы солгала, если бы сказала, что это правительство не опасно для внешней политики и союзнических отношений", - сказала она.
В частности, она выразила недовольство тем, что члены правительства от правящей Консервативной народной партии поддерживают контакты с евроскептиками из французского "Национального объединения", пригласили в страну его лидера Марин Ле Пен (Marine Le Pen), которая, по мнению эстонских политиков, проводит промосковскую линию.
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