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Дальнее зарубежье 20.05.2019 20:14

Премьер Эстонии считает необоснованной критику президентом внешней политики правительства

, Президент Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) считает необоснованными высказывания президента Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) о том, что политика правительства является угрозой для отношений с союзниками страны.

"Критика президента Керсти Кальюлайд внешней политики правительства не обоснована, так как правительство продолжает линию, которая была последние 30 лет", - сказал премьер в понедельник порталу "Дельфи".

"Эта линия заключается в крепких союзнических связях в Европейском союзе и НАТО, сильных позициях в ООН", - сказал Ратас. Премьер также заявил, что "президент должен активнее строить, а не разрушать мосты равновесия и союзничества".

Президент Эстонии заявила в опубликованном в понедельник интервью газете "Ээсти Пяевалехт" (Eesti Paevaleht), что пришедшее после мартовских парламентских выборов правительство может представлять угрозу для внешней политики государства и связей с союзниками.

"Я бы солгала, если бы сказала, что это правительство не опасно для внешней политики и союзнических отношений", - сказала она.

В частности, она выразила недовольство тем, что члены правительства от правящей Консервативной народной партии поддерживают контакты с евроскептиками из французского "Национального объединения", пригласили в страну его лидера Марин Ле Пен (Marine Le Pen), которая, по мнению эстонских политиков, проводит промосковскую линию.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРЕЗИДЕНТ, РАЗНОГЛАСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]