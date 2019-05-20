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ТЭК 20.05.2019 17:35

Цены на нефть слабо растут, Brent торгуется на уровне $72,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в понедельник, участники рынка оценивают итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и последние новости о развитии торгового конфликта США с Китаем.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:22 составляет $72,48 за баррель, что на $0,27 (0,37%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,14 (0,22%) - до $62,9 за баррель.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до конца июня, когда планируется проведение саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, где и должно быть принято окончательное решение о возможном продлении соглашения об ограничении добычи.

Комитет рекомендовал ОПЕК+ "продолжить мониторинг и анализ ситуации на нефтяном рынке, обращая особое внимание на состояние мировых запасов в ближайшие несколько недель, чтобы подготовить необходимые рекомендации к следующему заседанию стран ОПЕК и не-ОПЕК в июне 2019 года, включая дальнейшие действия во второй половине 2019 года", говорится в коммюнике комитета, опубликованном по итогам встречи.

Вместе с тем западные СМИ сообщают, что американские производители полупроводников приостановили поставки своей продукции китайской Huawei, которая может быть включена в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США.

Кроме того, газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки Huawei. В частности, в смартфонах Huawei используется операционная система Android от Google. Android является общедоступным ПО, но Huawei теперь не сможет получать различные услуги, предоставляемые партнерам самой Google.

Эскалация напряженности торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира способна привести к замедлению темпов роста глобального ВВП и спроса на топливо.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]