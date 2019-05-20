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ТЭК 20.05.2019 17:46

Шефчович торопит Украину и РФ с началом переговоров по транзиту газа

Переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины надо провести как можно скорее, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.

"Европейская комиссия в настоящее время ведет обсуждения для определения места проведения следующего раунда. Переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины в трехстороннем формате необходимо провести как можно скорее", - заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович в ходе брифинга в Киеве в понедельник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ТРАНЗИТ, ГАЗ, ЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]