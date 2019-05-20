Шефчович торопит Украину и РФ с началом переговоров по транзиту газа

Переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины надо провести как можно скорее, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.

"Европейская комиссия в настоящее время ведет обсуждения для определения места проведения следующего раунда. Переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины в трехстороннем формате необходимо провести как можно скорее", - заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович в ходе брифинга в Киеве в понедельник.