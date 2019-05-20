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ТЭК 20.05.2019 19:15

Страны Балтии и США договорились развивать сотрудничество в энергетике

Страны Балтии и США будут укреплять сотрудничество в энергетике. Планируется, что первая встреча в формате "3+1" пройдет в Вильнюсе в сентябре.

Договоренность об этом была достигнута на состоявшейся в понедельник по инициативе Вашингтона в Киеве встрече президентов Литвы, Латвии и Эстонии с министром энергетики США Риком Перри, сообщили BNS в канцелярии президента Литвы.

По словам литовского президента Дали Грибаускайте, США является стратегическим партнером стран Балтии, поддерживающим стремление Литвы дифференцировать источники энергопоставок, снизить зависимость от российского газа и усилить энергетическую независимость региона.

Ожидается, что формат "3+1" послужит укреплению сотрудничества при синхронизации электросетей стран Балтии с сетями материковой Европы, повышению кибернетической безопасности, развитию возобновляемой энергетики, общего регионального газового рынка, импорту сжиженного природного газа (СПГ).

На встрече в понедельник обсуждался и вопрос поставок СПГ из США. Литва была одной из первых стран Евросоюза, которая начала импортировать СПГ из США через клайпедский терминал.

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Тэги: БАЛТИЯ, США, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]