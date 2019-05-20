Страны Балтии и США договорились развивать сотрудничество в энергетике

Страны Балтии и США будут укреплять сотрудничество в энергетике. Планируется, что первая встреча в формате "3+1" пройдет в Вильнюсе в сентябре.

Договоренность об этом была достигнута на состоявшейся в понедельник по инициативе Вашингтона в Киеве встрече президентов Литвы, Латвии и Эстонии с министром энергетики США Риком Перри, сообщили BNS в канцелярии президента Литвы.

По словам литовского президента Дали Грибаускайте, США является стратегическим партнером стран Балтии, поддерживающим стремление Литвы дифференцировать источники энергопоставок, снизить зависимость от российского газа и усилить энергетическую независимость региона.

Ожидается, что формат "3+1" послужит укреплению сотрудничества при синхронизации электросетей стран Балтии с сетями материковой Европы, повышению кибернетической безопасности, развитию возобновляемой энергетики, общего регионального газового рынка, импорту сжиженного природного газа (СПГ).

На встрече в понедельник обсуждался и вопрос поставок СПГ из США. Литва была одной из первых стран Евросоюза, которая начала импортировать СПГ из США через клайпедский терминал.