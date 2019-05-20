Счетпалата Азербайджана рекомендовала исполнение госбюджета за 2018г на рассмотрение парламента

Счетная палата Азербайджана одобрила заключение по исполнению госбюджета за 2018 год, отмечается в информации на сайте палаты.

"Коллегия Палаты обсудила заключение по исполнению госбюджета Азербайджана за 2018 год и рекомендовала его на рассмотрении парламентом страны", - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, по оперативным данным Минфина, в 2018 году доходы госбюджета Азербайджана составили 22 млрд 509 млн манатов и прогноз был выполнен на 101,7%. Расходы госбюджета в 2018 году составили 22 млрд 731 млн манатов и были выполнены на 98,4%.

Дефицит госбюджета Азербайджана за 2018 год составил 222 млн манатов или 0,3% ВВП.

А.Мамедов