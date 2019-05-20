Президент Молдавии надеется на скорую встречу с Зеленским

Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает, что в скором времени сможет лично встретиться с вступившим в должность президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе президента Молдавии.
Как говорится в сообщении пресс-службы, Додон поздравил Зеленского с вступлением в должность президента Украины, пожелав ему "успехов и больших достижений на этом ответственном посту".
"Глава молдавского государства подчеркнул, что рассчитывает на проведение в ближайшее время двусторонней встречи для обсуждения всего комплекса вопросов, касающихся отношений с Украиной во всех областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также привели слова советника президента Молдавии по внешней политике Аурела Чокой, который разъяснил, почему Додон не был приглашен на церемонию инаугурации президента Украины.
"Согласно указу уже бывшего президента (Украины) Порошенко, ответственность за организацию данной церемонии, включая приглашения, была возложена на уходящее руководство министерства иностранных дел Украины совместно с также уходящей президентской администрацией Порошенко" - сказал Чокой.
Советник президента подчеркнул, что у Молдавии традиционно складывались дружеские и партнерские отношения с Украиной.
"Совсем недавно состоялся очень дружеский, конструктивный и плодотворный телефонный разговор Игоря Додона со вступившим сегодня в должность президентом Украины Владимиром Зеленским. Была достигнута предварительная договоренность о личной встрече, и сейчас ведется работа над повесткой в этом направлении", - заявил Чокой.
Ранее сообщалось, что на церемонии инаугурации президента Украины, которая состоялась в понедельник в Киеве, Молдавию представлял министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Тудор Ульяновски.
"В адрес премьер-министра Молдавии поступило приглашение принять участие в церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. В связи с проблемами со здоровьем, премьер-министр Павел Филип не может принять участие в церемонии в Киеве. Молдавию представляет на инаугурации президента Украины министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский", - сообщила пресс-служба МИДЕИ.
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