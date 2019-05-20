Азербайджанские компании заключили в Китае сделки по экспорту наршараба и гранатового сока

Азербайджанские компании «Agro-Azerinvest» и «Naiqin Ko Tovuz Baltiya» достигли соглашения об экспорте наршараба и гранатового сока, сообщает министерство экономики Азербайджана.

По информации Минэкономики, «Agro-Azerinvest» и «Naiqin Ko Tovuz Baltiya» достигли соглашения по экспорту продукции в рамках международной выставки «Sial China 2019», прошедшей 14-16 мая в Шанхае

При этом ведомство не отмечает, в каких объемах компании будут экспортировать свою продукцию. В частности, Agro-Azerinvest будет экспортировать наршараб, Naiqin Ko Tovuz Baltiya - наршараб и гранатовый сок.

Кроме этого, компания «Az-Granata» провела переговоры по экспорту вина.

Минэкономики подчеркивает, что азербайджанские производители пищевой продукции «Crispa Snacks», «Camal LTD», «BakuKonserv» провели переговоры по экспорту в Китай, Монголию, Сингапур и Литву.

Ф.Исазаде