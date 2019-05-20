Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8962 RUR   0.0263 GBR   2.1648 TRY   0.2805

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.76 -0.11 Brent 72.21 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 20.05.2019 18:33

Азербайджанские компании заключили в Китае сделки по экспорту наршараба и гранатового сока

Азербайджанские компании «Agro-Azerinvest» и «Naiqin Ko Tovuz Baltiya» достигли соглашения об экспорте наршараба и гранатового сока, сообщает министерство экономики Азербайджана.

По информации Минэкономики, «Agro-Azerinvest» и «Naiqin Ko Tovuz Baltiya» достигли соглашения по экспорту продукции в рамках международной выставки «Sial China 2019», прошедшей 14-16 мая в Шанхае

При этом ведомство не отмечает, в каких объемах компании будут экспортировать свою продукцию. В частности, Agro-Azerinvest будет экспортировать наршараб, Naiqin Ko Tovuz Baltiya - наршараб и гранатовый сок.

Кроме этого, компания «Az-Granata» провела переговоры по экспорту вина.

Минэкономики подчеркивает, что азербайджанские производители пищевой продукции «Crispa Snacks», «Camal LTD», «BakuKonserv» провели переговоры по экспорту в Китай, Монголию, Сингапур и Литву.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРОДУКЦИЯ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджанские компании налаживают экспорт в Катар Азербайджанские компании провели в Москве переговоры по вопросам экспорта продукции Азербайджанская Caspi Marine Technologies поставит в Казахстан краски и напольные покрытия на $300 тыс. Основная выручка Азербайджана в I квартале от ненефтяного экспорта пришлась на электроэнергию, золото и полиэтилен Азермаш панирует в 2018г экспортировать 20% произведенных в Азербайджане автомобилей – глава завода Азербайджан в январе заработал более $17 млн от экспорта золота

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]