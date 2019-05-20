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СНГ 20.05.2019 21:00

Еврокомиссия отмечает проевропейские позиции команды нового президента Украины, готова сотрудничать

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович отмечает проевропейский настрой команды нового президента Украины Владимира Зеленского и заявляет о готовности ЕК к сотрудничеству.

"Мы очень внимательно отслеживали предвыборную кампанию, в результате которой победил Владимир Зеленский. Мы познакомились с основными членами его команды и пришли к выводу, что у них проевропейская ориентация", - сказал Шефчович в ходе брифинга в Киеве в понедельник.

Он добавил, что Украина и ЕС должны начать строить "ещё более тесные" взаимоотношения.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ЗЕЛЕНСКИЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]