Власти Таджикистана сообщили о гибели 32 человек в ходе подавления бунта в колонии

В Таджикистане в ходе беспорядков в колонии города Вахдат (в пригороде Душанбе), по официальным данным, погибли 32 человека.
Как сообщила пресс-служба Главного управления по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана, 24 заключенных убиты в результате операции по подавлению бунта. Еще пять заключенных стали жертвами зачинщиков. Кроме того, заключенные убили трех сотрудников исправительного учреждения.
Отмечается, что беспорядки в исправительном учреждении 3/2 Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции организованы заключенными, осужденными по статье 401 прим. 1 УК РТ (незаконное вовлечение и участие граждан в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств), с целью дестабилизации обстановки в учреждении и побега.
"Организаторами беспорядков стали члены террористическо-экстремистской и по закону запрещённой организации "Исламское государство", а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод - сын бывшего полковника - предателя Гулмурода Халима, убитого в Сирии, Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистан.
Как утверждают в ведомстве, "члены упомянутой группы вначале зверским способом нанесли ножевые раны трём сотрудникам исправительного учреждения - майору Муродову Бурхониддину, майор Халимову Абдуджаббору и старшему лейтенанту Асоеву Махмуду Хамидовичу, вследствие чего они погибли, затем освободили находящихся в штрафном изоляторе восьмерых других заключённых, также являющихся членами террористической организации "Исламское государство".
"После этого с целью устрашения заключённых они зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключённым, в том числе Саиду Киёмиддину Гози, Каримову Саттору Самадовичу (Махсуми Саттор) и Сатторову Саидмахдихону (Шайх Темур), лишив их жизни, а затем избили и ранили десятки других заключённых", - говорится в документе.
В сообщении также говорится, что члены этой группы затем подожгли медчасть учреждения, взяли в заложники нескольких заключенных и с целью побега напали на сотрудников учреждения.
По произошедшему случаю Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело и в настоящее время ведётся расследование.
"Обычный режим в учреждении, в котором отбывают наказание 1,5 тысячи человек, восстановлен. Ситуация находится под контролем", - сообщает пресс-служба.
Ранее в понедельник пресс-служба Главного управления по исполнению уголовных наказаний Минюста Таджикистана сообщила, что в ходе подавления бунта в колонии в городе Вахдат были убиты 24 заключенных, являющихся сторонниками "ИГ", еще 35 человек были задержаны.
МВД Таджикистана обнародовало имена убитых в ходе беспорядков в колонии города Вахдат заключенных.
В списке, опубликованном на официальном сайте МВД РТ, приведены имена 29 заключенных, в том числе Бехруз Гулмурод - сын бывшего полковника МВД, перешедшего на сторону "ИГ".
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