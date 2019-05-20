Премьер Украины уходит в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания кабинета министров в эту среду, 22 мая.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - сказал Гройсман на брифинге в понедельник в Киеве.

Премьер сказал, что предложил президенту и парламенту вместе "сформировать новый порядок дня и очень быстро начать принимать решения, которые сделают Украину сильнее". "Президент избрал другой путь, и я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые стоят на повестке дня", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что во время инаугурационной речи президент Украины заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия.

"Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом", - подчеркнул Гройсман.

Ранее Зеленский предложил кабинету министров подать в отставку.

"Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "правительство не решает наших проблем - правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - сказал он в ходе обращения к украинскому народу после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.

Зеленский также заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.