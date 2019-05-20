Саудовская Аравия в марте увеличила экспорт, снизила добычу нефти - JODI

Саудовская Аравия в марте увеличила экспорт нефти на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом сократила добычу на 3,4%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта вырос до 7,141 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,977 млн б/с в феврале. При этом показатель повысился на 0,3% относительно марта 2018 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце уменьшилась до 9,787 млн б/с с 10,136 млн б/с в феврале, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель уменьшился на 1,2%.

Ирак в марте сократил экспорт нефти на 4,2% относительно предшествующего месяца и повысил на 1,8% за год - до 3,84 млн б/с. Добыча в стране уменьшилась до 4,5 млн б/с по сравнению с 4,545 млн б/с в феврале. По сравнению с мартом 2018 года производство повысилось на 3,2%.

Добыча нефти в Венесуэле в позапрошлом месяце составляла 960 тыс. б/с против 1,432 млн б/с в предшествующий месяц. Годом ранее показатель составлял 1,509 млн б/с.

В Нигерии добыча в марте выросла до 2,024 млн б/с по сравнению с 1,987 млн б/с в предшествующий месяц. При этом экспорт уменьшился до 1,86 млн б/с по сравнению с 2,021 млн б/с. В марте 2018 года производство составляло 1,945 млн б/с, поставки за рубеж - 1,913 млн б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, в марте США нарастили добычу нефти до 12,11 млн б/с по сравнению с 11,683 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель подскочил на 15,8% (с 10,461 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 2,835 млн б/с против 2,990 млн б/с в феврале и 1,671 млн б/с в марте 2018 года.