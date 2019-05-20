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Ford сократит штат на 7 тыс. сотрудников к концу августа

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен сократить штат постоянных сотрудников на 7 тыс. человек до конца августа 2019 года в рамках мер по реорганизации бизнеса компании. Сокращения коснутся примерно 10% управляющего персонала и офисных работников компании.

Как пишет Dow Jones со ссылкой на письмо гендиректора Ford Джима Хэккета сотрудникам компании, в указанную цифру входит примерно 800 запланированных увольнений в Северной Америке.

По оценкам руководства, данная мера поможет сократить расходы на $600 млн в год.

Ранее Ford уже анонсировала масштабные планы по снижению численности работников в Европе и Латинской Америке. В частности, компания ушла с российского рынка, закрыла свой старейший завод в Бразилии и объявила об увольнениях в Германии и Великобритании.

Акции Ford дешевеют в ходе торгов в понедельник на 0,4%. С начала года капитализация компании увеличилась почти на 34%, до $41,05 млрд.

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Тэги: FORD, СОТРУДНИКИ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]