Ford сократит штат на 7 тыс. сотрудников к концу августа

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен сократить штат постоянных сотрудников на 7 тыс. человек до конца августа 2019 года в рамках мер по реорганизации бизнеса компании. Сокращения коснутся примерно 10% управляющего персонала и офисных работников компании.

Как пишет Dow Jones со ссылкой на письмо гендиректора Ford Джима Хэккета сотрудникам компании, в указанную цифру входит примерно 800 запланированных увольнений в Северной Америке.

По оценкам руководства, данная мера поможет сократить расходы на $600 млн в год.

Ранее Ford уже анонсировала масштабные планы по снижению численности работников в Европе и Латинской Америке. В частности, компания ушла с российского рынка, закрыла свой старейший завод в Бразилии и объявила об увольнениях в Германии и Великобритании.

Акции Ford дешевеют в ходе торгов в понедельник на 0,4%. С начала года капитализация компании увеличилась почти на 34%, до $41,05 млрд.