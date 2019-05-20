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ТЭК 20.05.2019 19:51

Нефть дорожает, цена Brent достигла $72,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе торгов в понедельник на опасениях по поводу эскалации конфликта США и Ирана и ожиданиях продления ограничений на добычу странами ОПЕК+.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:31 подорожали на $0,29 (0,40%) - до $72,50 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,31 (0,49%) - до $63,07 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и нарываться на конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в Twitter.

Ранее США отменили разрешения на закупки нефти у Ирана, выданные ряду государств, что вызвало негативную реакцию Тегерана и опасения, что мировые поставки нефти в результате санкций могут сократиться примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Кроме того, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированного на конец июня. Вместе с тем министры не исключили, что договоренности о сокращении добычи могут быть продлены до конца 2019 года.

С другой стороны, рост цен на нефть сдерживается опасениями ухудшения отношений США с Китаем после того, как американское министерство торговли сообщило о планах внести китайскую компанию в список фирм, для поставки продукции которым нужно получать специальное разрешение.

Такие меры могут серьезно подорвать бизнес одной из крупнейших китайских компаний, вызвать ответные действия Пекина и испортить и без того сложную ситуацию во внешней торговле между двумя крупнейшими экономиками мира.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]