Нефть дорожает, цена Brent достигла $72,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе торгов в понедельник на опасениях по поводу эскалации конфликта США и Ирана и ожиданиях продления ограничений на добычу странами ОПЕК+.
Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:31 подорожали на $0,29 (0,40%) - до $72,50 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,31 (0,49%) - до $63,07 за баррель.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и нарываться на конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в Twitter.
Ранее США отменили разрешения на закупки нефти у Ирана, выданные ряду государств, что вызвало негативную реакцию Тегерана и опасения, что мировые поставки нефти в результате санкций могут сократиться примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Кроме того, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированного на конец июня. Вместе с тем министры не исключили, что договоренности о сокращении добычи могут быть продлены до конца 2019 года.
С другой стороны, рост цен на нефть сдерживается опасениями ухудшения отношений США с Китаем после того, как американское министерство торговли сообщило о планах внести китайскую компанию в список фирм, для поставки продукции которым нужно получать специальное разрешение.
Такие меры могут серьезно подорвать бизнес одной из крупнейших китайских компаний, вызвать ответные действия Пекина и испортить и без того сложную ситуацию во внешней торговле между двумя крупнейшими экономиками мира.
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