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Регион 20.05.2019 22:15

Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана - СМИ

Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на иранские СМИ.

Тегеран уже проинформировал МАГАТЭ о своем решении, однако в этом агентстве пока не прокомментировали AP эту информацию.

Со своей стороны агентство отмечает, что "увеличение производства в четыре раза может означать, что Иран, вероятно, выйдет за рамки ограничений запасов урана, установленных ядерным соглашением".

По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, это решение не означает, что Тегеран увеличит число используемых центрифуг, которое ограничено соглашением по иранскому атому.

Однако, по его словам, в течение нескольких недель Иран достигнет максимально допустимого, согласно условиям соглашения, объема запасов низкообогащенного урана - 300 кг.

Иран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году.

СВПД ограничивает Иран в обогащении урана до 3,67%. Это делает возможным использовать уран для атомных электростанций, однако этого недостаточно для создания ядерного оружия.

Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее. 5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания СВПД.

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Тэги: ИРАН, УРАН, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]