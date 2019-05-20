Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8962 RUR   0.0263 GBR   2.1648 TRY   0.2805

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.10 0.34 Brent 71.97 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.05.2019 23:45

Эквадор передает Америке личные вещи Ассанжа

Посольство Эквадора в Лондоне начало передавать Соединенным Штатам некоторые личные вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, оставшиеся там после его ареста, сообщает в понедельник телеканал BBC.

Среди вещей, переданных США, числятся записи Ассанжа, его юридические и медицинские документы, а также электронное оборудование.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон в ответ на передачу США вещей Ассанжа заявил, что "Эквадором руководят преступники и лжецы", а администрация президента США Дональда Трампа "побуждает союзников действовать как на Диком Западе".

Адвокат Ассанжа Эйтор Мартинес назвал действия Эквадора нарушением правил предоставления убежища.

"Эквадор совершает вопиющее нарушение самых базовых норм предоставления убежища, передавая все личные вещи того, кому предоставляется убежище, без разбора, стране, от которой его защищают, то есть США", - заявил адвокат.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКВАДОР, США, АССАНЖ, ВЕЩИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]