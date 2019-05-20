Фанаты сериала HBO "Игра престолов" в Китае не смогли увидеть финал телесаги из-за торговых споров между США Китаем, сообщает в понедельник газета The Wall Street Journal.
Китайские пользователи платформы Tencent Video, которая эксклюзивно транслирует контент HBO в Китае, вместо последней серии увидели уведомление о "проблемах с каналом передачи".
"Мы уведомим вас о новом времени вещания", - говорится в сообщении Tencent, опубликованном в китайской социальной сети Weibo за час до запланированной трансляции серии.
В пресс-службе HBO газете сообщили, что власти Китая не разрешили Tencent трансляцию "Игры престолов" из-за торгового спора между Вашингтоном и Пекином, и подчеркнули, что с их стороны проблем с трансляцией не было.
Пользователи сервиса потребовали в социальных сетях вернуть им деньги за подписку, а один из фанатов сообщил, что он взял отгул на работе, чтобы посмотреть сериал, сообщает WSJ.
В Китае "Игру престолов" посмотрели 550 млн раз на платформе Tencent Video за время трансляции последнего сезона, сообщила китайская компания Entgroup. Несмотря на то, что китайские зрители не смогли официально посмотреть последнюю серию "Игры престолов", пиратская версия была доступна на других онлайн платформах, отмечает WSJ.
На прошлой неделе центральное телевидение Китая изменило обычную сетку вещания и стало показывать фильмы на антиамериканскую тематику, отмечает WSJ.
Так, по данным газеты, вместо запланированных китайского научно-фантастического фильма и комедии, по телеканалу CCTV-6 показали несколько фильмов о победах китайцев и корейцев над американцами в ходе Корейской войны. Затем в социальных сетях телеканал пояснил, что эти фильмы призваны показать храбрость китайского народа "против сильных врагов", отмечает газета.
Торговый спор между США и Китаем обострился в мае. Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.
Китай в свою очередь с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.
Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода - СМИ
Саудовская Аравия в марте увеличила экспорт, снизила добычу нефти - JODI
Премьер Армении заявляет о заговоре против правительства, обещает жесткие меры
Heineken рассчитывает на рост рынка безалкогольного пива в РФ до 5-10%, хочет стать его лидером
Нефть дорожает, цена Brent достигла $72,5 за баррель
Страны Балтии и США договорились развивать сотрудничество в энергетике
Алиев наградил Церетели орденом «Дружбы» за вклад в укрепление культурных связей между Азербайджаном и РФ
Минтруда Азербайджана сэкономило в 2018г более 6 млн манатов при реализации программы самозанятости
Инвалиды войны и семьи шехидов получат в 2019 году свыше 800 квартир – Минтруда Азербайджана
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Visa Signature АтаБанк-а предлагает премиальные возможности
Число пользователей Nar TV выросло на 117%
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог