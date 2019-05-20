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Дальнее зарубежье 20.05.2019 21:26

Китайцам не показали финал "Игры престолов" из-за торговой войны с США - СМИ

Фанаты сериала HBO "Игра престолов" в Китае не смогли увидеть финал телесаги из-за торговых споров между США Китаем, сообщает в понедельник газета The Wall Street Journal.

Китайские пользователи платформы Tencent Video, которая эксклюзивно транслирует контент HBO в Китае, вместо последней серии увидели уведомление о "проблемах с каналом передачи".

"Мы уведомим вас о новом времени вещания", - говорится в сообщении Tencent, опубликованном в китайской социальной сети Weibo за час до запланированной трансляции серии.

В пресс-службе HBO газете сообщили, что власти Китая не разрешили Tencent трансляцию "Игры престолов" из-за торгового спора между Вашингтоном и Пекином, и подчеркнули, что с их стороны проблем с трансляцией не было.

Пользователи сервиса потребовали в социальных сетях вернуть им деньги за подписку, а один из фанатов сообщил, что он взял отгул на работе, чтобы посмотреть сериал, сообщает WSJ.

В Китае "Игру престолов" посмотрели 550 млн раз на платформе Tencent Video за время трансляции последнего сезона, сообщила китайская компания Entgroup. Несмотря на то, что китайские зрители не смогли официально посмотреть последнюю серию "Игры престолов", пиратская версия была доступна на других онлайн платформах, отмечает WSJ.

На прошлой неделе центральное телевидение Китая изменило обычную сетку вещания и стало показывать фильмы на антиамериканскую тематику, отмечает WSJ.

Так, по данным газеты, вместо запланированных китайского научно-фантастического фильма и комедии, по телеканалу CCTV-6 показали несколько фильмов о победах китайцев и корейцев над американцами в ходе Корейской войны. Затем в социальных сетях телеканал пояснил, что эти фильмы призваны показать храбрость китайского народа "против сильных врагов", отмечает газета.

Торговый спор между США и Китаем обострился в мае. Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Китай в свою очередь с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

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Тэги: КИТАЙ, США, СЕРИАЛ, ПОКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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