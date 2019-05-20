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Дальнее зарубежье 20.05.2019 21:10

Курц решил уволить главу МВД Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц вследствие скандала с видеозаписью решил уволить главу МВД Херберта Кикля, сообщает в понедельник австрийский телеканал "ОРФ".

Это предложение теперь должен одобрить президент страны Александр Ван дер Беллен.

Скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе уже покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

Кикль также представляет в правительстве АПС. Представители Австрийской партии свободы ранее заявляли, что в случае увольнения Кикля правительство покинут все министры от АПС - это пять человек из 14. В этом случае места министров в правительстве займут эксперты.

Как сообщил "Интерфаксу" ранее в понедельник профессор политологии университета австрийского города Инсбрук Герхард Манготт, есть второй вариант - теоретически АПС может предложить новых министров от партии. Что произойдет дальше - пока непонятно.

"Большой вопрос состоит и в том, будет ли АПС голосовать против этого правительства в Национальном совете (австрийском парламенте), будет ли она вместе с другими представителями оппозиции вместе голосовать против канцлера Курца. Это будет означать конец правительства Курца, тогда придется уйти Курцу", - сказал политолог.

В этой связи важно, чтобы "Австрийская партия свободы в случае возможного вотума недоверия в Национальном совете не голосовала бы против правительства Курца".

"Потому что цель Себастьяна Курца - остаться в должности, сохранить правительство, но без министров Австрийской партии свободы. Это еще не решено и зависит от переговоров, которые Себастьян Курц в ближайшее время проведет с президентом, а также от переговоров Норберта Хофера (ИФ - и.о. лидера АПС) с президентом", - рассказал Манготт.

В минувшую субботу Штрахе подал в отставку после публикации скандального видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов.

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Тэги: АВСТРИЯ, КАНЦЛЕР, МВД, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]