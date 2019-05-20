Курц решил уволить главу МВД Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц вследствие скандала с видеозаписью решил уволить главу МВД Херберта Кикля, сообщает в понедельник австрийский телеканал "ОРФ".
Это предложение теперь должен одобрить президент страны Александр Ван дер Беллен.
Скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе уже покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.
Кикль также представляет в правительстве АПС. Представители Австрийской партии свободы ранее заявляли, что в случае увольнения Кикля правительство покинут все министры от АПС - это пять человек из 14. В этом случае места министров в правительстве займут эксперты.
Как сообщил "Интерфаксу" ранее в понедельник профессор политологии университета австрийского города Инсбрук Герхард Манготт, есть второй вариант - теоретически АПС может предложить новых министров от партии. Что произойдет дальше - пока непонятно.
"Большой вопрос состоит и в том, будет ли АПС голосовать против этого правительства в Национальном совете (австрийском парламенте), будет ли она вместе с другими представителями оппозиции вместе голосовать против канцлера Курца. Это будет означать конец правительства Курца, тогда придется уйти Курцу", - сказал политолог.
В этой связи важно, чтобы "Австрийская партия свободы в случае возможного вотума недоверия в Национальном совете не голосовала бы против правительства Курца".
"Потому что цель Себастьяна Курца - остаться в должности, сохранить правительство, но без министров Австрийской партии свободы. Это еще не решено и зависит от переговоров, которые Себастьян Курц в ближайшее время проведет с президентом, а также от переговоров Норберта Хофера (ИФ - и.о. лидера АПС) с президентом", - рассказал Манготт.
В минувшую субботу Штрахе подал в отставку после публикации скандального видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.
После этого скандала Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов.
Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода - СМИ
Саудовская Аравия в марте увеличила экспорт, снизила добычу нефти - JODI
Премьер Армении заявляет о заговоре против правительства, обещает жесткие меры
Heineken рассчитывает на рост рынка безалкогольного пива в РФ до 5-10%, хочет стать его лидером
Нефть дорожает, цена Brent достигла $72,5 за баррель
Страны Балтии и США договорились развивать сотрудничество в энергетике
Алиев наградил Церетели орденом «Дружбы» за вклад в укрепление культурных связей между Азербайджаном и РФ
Минтруда Азербайджана сэкономило в 2018г более 6 млн манатов при реализации программы самозанятости
Инвалиды войны и семьи шехидов получат в 2019 году свыше 800 квартир – Минтруда Азербайджана
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Visa Signature АтаБанк-а предлагает премиальные возможности
Число пользователей Nar TV выросло на 117%
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог