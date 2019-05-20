Heineken рассчитывает на рост рынка безалкогольного пива в РФ до 5-10%, хочет стать его лидером

Пивоваренный концерн Heineken рассчитывает на рост российского рынка безалкогольного пива до 5-10% и хочет стать лидером в этом сегменте, обойдя "Балтику" (Carlsberg Group).

По итогам 2018 года на сегмент безалкогольного пива пришлось 1,9% на российском рынке пива (доля в натуральном выражении), сказал журналистам генеральный директор Heineken в России Баудевайн Хаарсма. "У этого сегмента в России большой потенциал. Например, в Германии его доля превышает 5%, в Словении она составляет почти 8%", - отметил он.

"Если вы посмотрите на мировой рынок, во многих странах доля безалкогольного сегмента составляет от 5% до 10%. Я не вижу причин, почему в России она не может вырасти до этих показателей, но это займет годы", - сказал глава российского подразделения компании.

Рост российского рынка безалкогольного пива в последние годы ускоряется. Например, в 2017 году рынок вырос на 11%, в 2018 году - на 37% (доля сегмента в 2017 году составляла 1,4%, в 2016 году - 1,2%).

В стоимостном выражении доля безалкогольного сегмента на рынке пива в России в 2018 году составила 2,3%. В 2018 году рынок вырос на 28,2%, в 2017 году - на 15,8%.

В понедельник Heineken объявил о расширении линейки безалкогольных брендов в России и о запуске программы продвижения этой продукции в ритейле. Компания хочет стать лидером на российском рынке безалкогольного пива благодаря премиальным брендам и видит тренд на снижение потребления алкоголя. "Наша цель - благодаря премиальным продуктам возглавить рынок безалкогольного пива, который все еще достаточно мал, но демонстрирует хороший потенциал", - отметил Хаарсма.

"Наша амбиция - лидировать в сегменте безалкогольного пива. Мы понимаем, что это не произойдет в текущем году, но будем работать на перспективу <...> Мы сейчас номер два (на рынке безалкогольного пива в России), наша амбиция - возглавить этот рынок, стать лидером на этом рынке в будущем. Мы считаем, что есть два фактора, которые нам в этом помогут. Первое - это технологии пивоварения, которые очень важны в этом сегменте, второе - технологии маркетинга в создании премиальных брендов", - сказал он.

В 2017 году Heineken запустил на российском рынке безалкогольный вариант своего флагманского бренда (Heineken 0.0), затем перезапустил безалкогольный бренд Amstel (Amstel 0.0). В понедельник компания объявила о запуске бренда Amstel 0.0 Natur (безалкогольный пивной напиток с добавлением сока) и безалкогольного темного пива Krusovice. Кроме того, Heineken в рамках проекта "точка ноль" установит в 80 тыс. российских магазинах специально оформленное оборудование (включая холодильники), чтобы привлечь внимание к своей безалкогольной продукции.

Heineken - вторая по размеру в мире и третья в России пивоваренная компания. В РФ Heineken работает с 2002 года, когда он приобрел пивоварню в Санкт-Петербурге. В портфель брендов компании входят марки Heineken, Amstel, Affligem, Gosser, "Три медведя", "Охота", "Окское", "Степан Разин" и другие.

По словам главы российского подразделения компании, в 2017-2018 годах она показывала самую быструю динамику роста среди крупнейших игроков, в том числе благодаря развитию безалкогольной категории.

Лидером сегмента безалкогольного пива в России является "Пивоваренная компания "Балтика" (принадлежит датской Carlsberg Group). Ее доля в этом сегменте составляет около 50%, сообщала компания. В I квартале продажи пива "Балтика 0", ключевого безалкогольного бренда компании, выросли на 12%. В мае "Балтика" объявила о запуске продаж нового безалкогольного напитка на основе ячменя с добавлением фруктовых соков и натуральных экстрактов (бренд Barley Bros).