Зеленский на встрече с делегацией США призвал ужесточить антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей администрации и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства.
Как сообщается на официальном сайте президента, Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ. "США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", - сказал он.
"Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - добавил глава государства.
Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности.
Президент заявил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине. "У нас есть очень хороший пример - это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в плане ценностей и прозрачности", - сказал он.
Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.
Глава государства также подчеркнул важность дальнейшего комплексного развития украинско-американского стратегического партнерства, прежде всего путем реализации взаимовыгодных программ сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.
С американской стороны во встрече приняли участие члены официальной делегации во главе с министром энергетики США Риком Перри - специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.
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