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СНГ 20.05.2019 23:15

Распущенная украинская Рада намерена продолжить работу до принятия присяги новым созывом парламента

После решения президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады парламент текущего созыва продолжают работать до дня принятия присяги новоизбранной Верховной Радой, пояснил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам регламента Михаил Папиев (фракция "Оппозиционный блок").

"Она работает (после досрочного прекращения полномочий парламента - ИФ), потому что есть полномочные народные депутаты Украины, которые как раз составляют Верховную Раду Украины как коллегиальный орган", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Нардеп отметил, что после досрочного прекращения полномочий парламента Рада, как и прежде, принимает законы, председатель Верховной Рады полномочен, он подписывает законы и направляет их на подпись президенту.

"Разделение полномочий народных депутатов Украины и полномочий Верховной Рады Украины некорректно. Потому что как не может Верховная Рада быть без полномочий народного депутата, так и народный депутат не может быть без полномочий Верховной Рады", - пояснил Папиев.

Вместе с тем он добавил, что утвержден календарный план текущей сессии Верховной Рады, который определяет графики пленарных заседаний и работы в комитетах.

"Верховная Рада должна работать согласно календарному плану, если не принято иное решение", - подчеркнул нардеп.

Согласно ст.90 Конституции Украины полномочия Верховной Рады прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва. В этой статье указаны обстоятельства, при которых президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия парламента, однако нет нормы о том, что после досрочного прекращения полномочий продолжает свою работу до приведения к присяге нового созыва парламента.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский после принесения присяги в сессионном зале парламента заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, ПОЛНОМОЧИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]